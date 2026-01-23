Pier Silvio Berlusconi ringrazia Zalone con una pagina sui giornali | Grazie per aver riportato tutti al cinema

Pier Silvio Berlusconi ha espresso pubblicamente la sua gratitudine a Checco Zalone, riconoscendone il ruolo nel rilanciare il cinema italiano. Con un ringraziamento su diverse testate giornalistiche, Berlusconi ha sottolineato l’importanza del successo di

Il trionfo cinematografico di Checco Zalone con la sua ultima fatica intitolata Buen Camino ha segnato un punto di svolta senza precedenti per l’industria del grande schermo in Italia. Questo successo non è passato inosservato ai vertici di Mediaset, tanto che Pier Silvio Berlusconi ha deciso di compiere un gesto dal forte impatto simbolico e mediatico. Attraverso l’acquisto di intere pagine pubblicitarie sui principali quotidiani nazionali, l’amministratore delegato ha voluto rendere omaggio pubblicamente all’attore e regista pugliese, celebrando un traguardo che riscrive le classifiche dei maggiori incassi di sempre nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

