Piccolotti AVS | 48 nuove condotte penali introdotti dal centrodestra ma la criminalità è in crescita Ci vogliono attività educative pomeridiane

Elisabetta Piccolotti di Alleanza Verdi e Sinistra evidenzia come, negli ultimi tre anni, il centrodestra abbia introdotto 48 nuove condotte penali e aumentato le pene, con un incremento di 417 anni di carcere. Tuttavia, la criminalità continua a crescere, suggerendo l’importanza di investire in attività educative pomeridiane e strategie di prevenzione più efficaci per affrontare il fenomeno.

Secondo Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, negli ultimi tre anni il centrodestra ha approvato decine di nuovi reati, accompagnati da un consistente aumento delle pene: in totale, 48 fattispecie penali introdotte e 417 anni di carcere aggiuntivi. Un dato che non sembra avere prodotto gli effetti sperati. Nonostante l'approccio punitivo, i reati legati alla microcriminalità risultano in crescita. Un fenomeno che si intreccia con l'aumento degli episodi violenti tra adolescenti. Secondo quanto riferito, 87.000 minorenni sarebbero stati coinvolti in episodi che hanno visto l'uso di armi da taglio.

