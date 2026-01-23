Il Comune avvia la fase due del Piano Casa, con l’obiettivo di realizzare 3.500 nuovi alloggi a prezzi calmierati. Questo intervento rientra nel progetto complessivo di 10.000 appartamenti destinati alla classe media, rispondendo alle crescenti esigenze abitative della città. I bandi sono rivolti a favorire soluzioni sostenibili e accessibili, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a ridurre l’emergenza abitativa.

Il Comune lancia la fase due del Piano straordinario per la casa che ha l’obiettivo di realizzare 10mila appartamenti a prezzi calmierati per la classe media, in una città dove l’ emergenza abitativa è sempre più in primo piano. I prossimi bandi riguarderanno cinque aree, di proprietà comunale, dove potranno essere realizzati dai privati 3.500 appartamenti. "L’obiettivo è dare una prima risposta operativa e politica all’emergenza abitativa – ha spiegato l’assessore al Bilancio e al Piano straordinario per la Casa del Comune di Milano Emmanuel Conte nel corso del forum ‘Milano per l’abitarè –. Il piano straordinario per la casa è dedicato a chi guadagna fra i 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piano Casa alla fase due: bandi per 3.500 nuovi alloggi

Emergenza casa in Umbria, l'Ater vara piano costruzioni: nuovi alloggi, manutenzioni, bandi e richiesteL'emergenza abitativa in Umbria si aggrava, con un crescente numero di famiglie, anche con redditi stabili, impossibilitate a sostenere i costi degli affitti privati.

Leggi anche: Sud, un piano per i giovani: affitti a canone agevolato e nuovi alloggi universitari

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Piano Casa alla fase due: bandi per 3.500 nuovi alloggi; Piano Casa, 100mila alloggi a prezzi accessibili in 10 anni; Milano, via alla fase due del Piano Casa. Invimit lancia il social housing; Piano Casa 2026: nuove misure per ampliare l'accesso alla proprietà.

«Piano Casa» a Milano, l’assessore Conte: «È la Fase 2: cinque bandi per 3.500 alloggi. Le elezioni Comunali? Di sicuro farò la mia parte»«Quello di domani sarà un passaggio chiave per il Piano Casa, si apre la Fase 2». Emmanuel Conte, deleghe al Piano Casa e al Bilancio, è pronto a presentare quello che ritiene il punto di svolta delle ... milano.corriere.it

Piano casa, fondo Cdp e Mubadala da 20 miliardiIl governo accelera su uno dei dossier chiave della politica sociale e urbanistica: il cosiddetto Piano Casa Italia, un piano nazionale per affrontare l’emergenza abitativa, ... ilmessaggero.it

Piano Casa di Milano, il Comune prepara i prossimi 5 bandi, ma gli operatori chiedono correttivi ilsole24ore.com/art/piano-casa… x.com

«SERVE UN PIANO CASA NAZIONALE» Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è intervenuto in merito al tema della casa accessibile all'evento "Milano per l'abitare" - facebook.com facebook