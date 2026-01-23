Perturbaziona atlantica in arrivo | pioggia e neve anche in città a Novara

Una perturbazione atlantica è prevista interessare la zona di Novara, portando pioggia e neve in pianura. Le prime precipitazioni sono attese nel pomeriggio di venerdì, con nevicate che interesseranno principalmente le zone sopra i 400-600 metri. Con il calo della quota tra sera e notte, è possibile la presenza di neve anche in città, sebbene al suolo potrebbe non accumulare.

Nevicherà anche in pianura ma, probabilmente, al suolo rimarrà ben poco.Le prime precipitazioni a Novara e provincia sono attese per il pomeriggio di venerdì "inizialmente nevose dai 400-600m ma con quota in calo tra la sera e la notte su sabato. Sarà possibile pioggia mista a neve su Novara così.

