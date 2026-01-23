Perdita di GPL da un' autocisterna | autista allontana il mezzo dagli edifici e chiama i pompieri

Nel primo pomeriggio di giovedì 22 gennaio, i Vigili del Fuoco di Verona sono intervenuti per un incidente con un’autocisterna contenente GPL. L’autista ha allontanato il mezzo dagli edifici presenti nelle vicinanze e ha chiamato le autorità competenti per garantire la sicurezza dell’area. L’intervento ha previsto la messa in sicurezza del veicolo e il monitoraggio della situazione, senza riscontrare danni o rischi immediati per le persone.

È scattato nel primo pomeriggio di giovedì 22 gennaio l'intervento dei vigili del fuoco di Verona per mettere in sicurezza un'autocisterna contenente GPL (Gas di Petrolio Liquefatto). Il tutto ha avuto luogo ad Isola della Scala. Nel corso delle operazioni di rifornimento del deposito di.

