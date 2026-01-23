L’assenza di foto del funerale di Enrico De Martino, scomparso a 61 anni, ha suscitato curiosità. Stefano De Martino ha preferito mantenere riservata la cerimonia, scegliendo di affrontare il dolore in modo discreto. Questa decisione riflette il rispetto per la privacy e il desiderio di vivere il momento in modo intimo, lontano dall’attenzione pubblica.

La scomparsa di Enrico De Martino, 61 anni, ha colpito profondamente il figlio Stefano De Martino, che ha scelto di affrontare il lutto lontano dai riflettori. I funerali a Napoli, celebrati il giorno successivo alla morte, si sono svolti in modo riservato, senza fotografi né telecamere, un’assenza insolita per uno dei volti televisivi più esposti degli ultimi anni. A raccontare quanto accaduto è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che inizialmente aveva condiviso sui social alcune immagini del presunto rito funebre. Gli scatti mostravano il conduttore di Affari Tuoi in lacrime davanti alla bara del padre, suscitando immediata commozione tra i fan. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Perché non ci sono foto del funerale”. Papà De Martino, si scopre la verità ed è emozionante

