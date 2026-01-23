Perché ho ritirato le dimissioni da sindaco di Cervia | il discorso di Mattia Missiroli in Comune

Il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, ha annunciato di aver ritirato le dimissioni, spiegando che la sua decisione si basa su un percorso di coerenza personale. Dopo aver presentato le dimissioni lo scorso 5 gennaio in seguito a un’indagine per maltrattamenti in famiglia, l’intervento di oggi si inserisce nel quadro di una scelta ponderata e condivisa con la città.

Cervia (Ravenna), 23 gennaio 2026 – “Il mio percorso, che rivendico, è di estrema coerenza ”. Si riassume in questa frase la scelta che ha scosso la città di Cervia questa mattina quando il sindaco Mattia Missiroli ha ritirato le dimissioni - formalizzate lo scorso 5 gennaio dopo essere stato indagato per maltrattamenti in famiglia. Il sindaco Mattia Missiroli ha presentato le dimissioni lo scorso 5 gennaio "Le dimissioni? Le ho date quando non avevo possibilità di accedere agli atti”. Gogna mediatica e pressione pubblica (116 querele già pronte) verso un sindaco che spiega: “sono estraneo ai fatti, le dimissioni le ho date in un momento in cui non avevo la possibilità di vedere il fascicolo e di essere ascoltato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Perché il sindaco di Cervia Mattia Missiroli non ha ancora rassegnato formalmente le dimissioni? L’attacco del centrodestraIl sindaco di Cervia, Mattia Missiroli, non ha ancora presentato formalmente le dimissioni, nonostante l'indagine in corso per maltrattamenti in famiglia.

Cervia, Mattia Missiroli firma le dimissioni da sindaco: cosa succede nei prossimi giorniA Cervia, Mattia Missiroli ha presentato ufficialmente le proprie dimissioni da sindaco.

