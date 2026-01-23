Perché gli Oscar hanno voltato le spalle a Wicked | For Good?

L’assenza di nomination agli Oscar per “Wicked: For Good” ha suscitato sorpresa, considerando la sua grande produzione e il forte seguito di fan. Quando un film con queste caratteristiche si presenta agli Academy con un titolo noto e un progetto ambizioso, la sua mancata candidatura solleva domande sul giudizio della giuria e sulle dinamiche di selezione. Analizzare i motivi di questa esclusione permette di comprendere meglio i criteri e le sfide del settore cinematografico.

Quando un film arriva agli Oscar con un titolo così riconoscibile, un progetto produttivo enorme e un fandom già pronto a difenderlo, l’assenza totale di nomination diventa subito un caso. Wicked: For Good non è sparito perché “nessuno se ne è accorto”: è sparito perché, nel sistema degli Oscar, non è riuscito a trasformare la sua popolarità in prestigio, e la sua spettacolarità in un racconto convincente per i votanti. È un dettaglio che spesso si sottovaluta: agli Oscar non vince solo il film “migliore”, vince il film che riesce a imporsi come necessario in quella stagione. E For Good, pur avendo mezzi e ambizione, è apparso a molti come un grande epilogo più che come un’opera capace di aprire una conversazione nuova. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

