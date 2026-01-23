Perché dovresti tenere i giocattoli con IA lontani dai bambini piccoli | un'indagine fa chiarezza

Recenti studi evidenziano i rischi associati ai giocattoli con intelligenza artificiale per i bambini sotto i cinque anni. La ricerca americana sottolinea preoccupazioni legate alla privacy, a possibili errori educativi e a effetti negativi sullo sviluppo emotivo e sociale dei più piccoli. È importante valutare attentamente l’uso di questi dispositivi, privilegiando soluzioni che garantiscano sicurezza e benessere durante le prime fasi della crescita.

Tenere il Kindle in modalità aereo durante un volo è fondamentale per rispettare le normative di sicurezza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

