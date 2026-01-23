Per una buona causa

Per una buona causa, il confronto tra il mondo dell’arte e quello della moda ha aperto nuove prospettive di collaborazione e innovazione. Questa sinergia, basata su creatività e rispetto reciproco, contribuisce a promuovere iniziative sociali e culturali di valore. L’incontro tra queste due realtà rappresenta un’opportunità per sviluppare progetti sostenibili e sensibilizzare il pubblico su temi importanti, rafforzando il ruolo della cultura nel tessuto sociale.

I l dialogo tra il mondo dell'arte e l' industria della moda si è rivelato uno dei più interessanti e stimolanti degli ultimi anni. Ne è un perfetto esempio il celebre Max Mara Art Prize for Women, che si appresta a festeggiare un traguardo storico, con imperdibili novità. Max Mara reinventa il Rococò con Madame de Pompadour come musa X Il prestigioso riconoscimento, istituito nel 2005 dal Max Mara Fashion Group, infatti, è giunto alla sua decima edizione. Per l'occasione, dunque, il premio cambia format, aprendosi all' internazionalità e a nuove geografie, dedicandosi al nomadismo. Si apre così un capitolo inedito nella storia del Max Mara Art Prize for Women, impegnato sin dal primo giorno a sostenere e promuovere artiste donne di ogni provenienza.

