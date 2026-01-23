per salvare la cucina italiana bisogna combattere la pizza

Recentemente, ho notato un cartello all’ingresso dell’Antica Maddalena, uno dei ristoranti più rinomati di Udine, con la scritta “No Pizza”. Questa immagine suscita una riflessione sulla tutela della cucina italiana tradizionale. In un’epoca di globalizzazione e cambiamenti gastronomici, è importante preservare le radici culinarie del nostro paese, spesso minacciate da mode e tendenze esterne.

“No Pizza”. Mi ha colpito il cartello che ho visto all’ingresso dell’Antica Maddalena, uno dei migliori ristoranti di Udine. Ho chiesto lumi e ho saputo che anche in Friuli il turismo è esploso e che i turisti stranieri entrano nei locali ed esigono pizza. Perfino quando il menù prevede, come in questo caso, frico e cjalsons. Per gli stranieri, o almeno per quelli che si muovono in gruppo, in branco, in mandria, pizza è sinonimo di cucina italiana. Da Taormina a Cortina, senza eccezioni e senza scampo. Ne deduco che per salvare la cucina italiana, che è regionale, provinciale, municipale, mirabilmente molteplice, bisogna combattere la pizza. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

