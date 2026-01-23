Peppe Servillo al Teatro Pazzini con Il fuoco che ti porti dentro

Il Teatro Pazzini di Verucchio ospita domenica 25 gennaio Peppe Servillo, che presenta

La stagione del Teatro Pazzini di Verucchio prosegue con una commedia tragicomica. A salire sul palcoscenico romagnolo domenica 25 gennaio è Peppe Servillo con Il fuoco che ti porti dentro. Tratto dal romanzo Premio Campiello di Antonio Franchini, racconta della vita e della morte di Angela, una donna dal carattere impossibile, eroina eccessiva e imprevedibile, e di un figlio che rincorre il mistero di una madre fuori da ogni regola. Tra ironia tagliente e lampi di tragedia, Peppe Servillo racconta Angela intrecciando parola e canto, accompagnato dalla chitarra di Cristiano Califano. Il fuoco che ti porti dentro racconta la vita e la morte di Angela, una donna dal carattere impossibile.🔗 Leggi su Riminitoday.it

