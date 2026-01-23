Pensioni rischio +3 mesi dal 2029

Secondo l’ultimo rapporto della Ragioneria di Stato, a partire dal 2029 potrebbe essere necessario un aumento di tre mesi nell’età e nei contributi richiesti per accedere alla pensione. Questa eventualità riflette le attuali tendenze del sistema pensionistico e sociosanitario, evidenziando la possibilità di un adeguamento delle condizioni di accesso nel prossimo futuro. È importante monitorare gli sviluppi e le eventuali modifiche normative per una pianificazione consapevole.

Pensioni, rischio di andarci tre mesi più tardi dal 2029: la Ragioneria prevede l’uscita dal lavoro a 67 anni e 6 mesi Secondo le previsioni della Ragioneria generale dello Stato, a partire dal 2029 l’età pensionabile potrebbe aumentare a 67 anni e 6 mesi, con un’ulteriore crescita fino a 67 anni e 8 mesi nel 2031.

Pensioni, la Rgs prevede altri tre mesi di aumenti dei requisiti dal 2029La Ragioneria generale dello Stato ha annunciato che, a partire dal 2029, sono previsti ulteriori tre mesi di aumento dei requisiti pensionistici.

