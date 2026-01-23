Pensioni | perché nel 2029 l' età potrebbe salire di tre mesi

Nel 2029, l’età pensionabile potrebbe aumentare di tre mesi secondo le previsioni della Ragioneria generale dello Stato, guidata da Daria Perrotta. Questa stima si basa sulle analisi annuali riguardanti l’andamento dei sussidi previdenziali e rappresenta un possibile cambiamento nelle norme di accesso alla pensione. È importante monitorare gli sviluppi futuri per comprendere eventuali ripercussioni sul sistema previdenziale e sui lavoratori.

