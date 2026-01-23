pensioni la rgs prevede altri tre mesi di aumenti dei requisiti dal 2029

La Ragioneria generale dello Stato ha annunciato che, a partire dal 2029, sono previsti ulteriori tre mesi di aumento dei requisiti pensionistici. Le nuove proiezioni sulla speranza di vita indicano un progressivo adeguamento delle soglie di accesso alle pensioni, con l’obiettivo di garantire la sostenibilità del sistema previdenziale nel tempo. Questi cambiamenti influiranno sui futuri percorsi di pensionamento dei lavoratori italiani.

La Ragioneria generale dello Stato ha pubblicato le nuove proiezioni della speranza di vita sul sistema previdenziale che prospettano un nuovo inasprimento dei requisiti anagrafici e contributivi delle pensioni a partire dal 2029. La previsione è contenuta nella nota di aggiornamento del 26esimo Rapporto sulle tendenze di medio-lungo periodo del ministero dell’Economia e delle Finanze. Il documento tecnico, basato sullo scenario demografico elaborato dall’Istat e riferito all’anno 2024, delinea scatti biennali che allontanano la data del ritiro dal lavoro. Sebbene la legge di Bilancio 2026 abbia introdotto una certa gradualità sugli aumenti dei requisiti pensionistici per il biennio precedente (2027-2028), il meccanismo automatico basato sui dati statistici a consuntivo sembra destinato a riprendere la corsa. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Pensioni, rischio di andarci tre mesi più tardi dal 2029: la Ragioneria prevede l’uscita dal lavoro a 67 anni e 6 mesi Secondo le previsioni della Ragioneria generale dello Stato, a partire dal 2029 l’età pensionabile potrebbe aumentare a 67 anni e 6 mesi, con un’ulteriore crescita fino a 67 anni e 8 mesi nel 2031.

