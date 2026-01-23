Pensioni in Italia dal 2029 cambia ancora tutto | la decisione del governo sull’aumento dell’età

Dal 2029, le pensioni in Italia subiranno un nuovo cambiamento, con l’aumento dell’età pensionabile deciso dal governo. Questa misura riflette le esigenze di sostenibilità del sistema previdenziale, influenzate da fattori demografici ed economici. È importante conoscere le novità per pianificare al meglio il proprio futuro, in un contesto in continua evoluzione che richiede attenzione e aggiornamenti costanti.

Il miraggio del riposo sembra allontanarsi ancora una volta, spinto più in là da una fredda combinazione di calcoli demografici e rigore contabile. Il tema della previdenza torna a scuotere il dibattito pubblico, delineando uno scenario che vede l’uscita dal mondo del lavoro trasformarsi in una vera e propria maratona di resistenza. Secondo le proiezioni tecniche elaborate dalla Ragioneria generale dello Stato, l’età pensionabile è destinata a subire nuovi ritocchi verso l’alto, seguendo quel meccanismo di adeguamento dei requisiti alla speranza di vita che prevede scatti biennali. Se le stime venissero confermate, l’asticella salirebbe di altri tre mesi nel 2029 e di ulteriori due mesi nel 2031. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Pensioni, la retromarcia del governo: «Nessun taglio a chi ha già riscattato la laurea». Ma resta il rinvio sull’età di uscita dal lavoroIl governo mette a tacere le polemiche annunciando che non ci saranno tagli retroattivi per chi ha già riscattato la laurea, ma l’incertezza sull’età di uscita rimane.

