Pensioni dal 2029 ci sarà un altro aumento dell' età | quando si potrà lasciare il lavoro secondo i calcoli della Ragioneria

Secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato, dal 2029 l’età pensionabile si innalzerà ulteriormente, raggiungendo circa 67 anni e 8 mesi nel 2031. Questo aggiornamento delle previsioni indica un prolungamento della vita lavorativa, con possibili implicazioni per i lavoratori e le future modalità di accesso alla pensione. È importante monitorare gli sviluppi normativi e le scadenze previste per pianificare al meglio il proprio percorso di uscita dal mercato del lavoro.

Il rischio c’è. Come sottolinea Il Sole 24 Ore, secondo le proiezioni tecniche della Ragioneria generale dello Stato, l’età pensionabile dovrebbe salire di altri tre mesi nel 2029 e di altri due mesi nel 2031, seguendo il meccanismo previsto dalla legge di adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, con scatti biennali: il prossimo nel 2027, poi nel 2029, nel 2031 e così via. Significa che per andare in pensione di vecchiaia ci vorrebbero 67 anni e mezzo dal primo gennaio 2029 e 67 anni e 8 mesi dal primo gennaio 2031 mentre per la pensione anticipata sarebbero necessari 43 anni e 4 mesi di contributi dal 2029 e 43 anni e mezzo dal 2031 (un anno in meno per le donne). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato, dal 2029 l'età pensionabile potrebbe aumentare fino a circa 67 anni e 8 mesi nel 2031.

A partire dal 2029, i requisiti per il pensionamento subiranno un ulteriore incremento, con l'aggiunta di almeno un mese rispetto agli anni precedenti.

