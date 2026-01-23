Pensioni dal 2029 altro aumento dell' età | quando si potrà lasciare il lavoro secondo i calcoli della Ragioneria

Secondo le stime della Ragioneria generale dello Stato, dal 2029 l’età pensionabile potrebbe aumentare fino a circa 67 anni e 8 mesi nel 2031. Questa previsione indica un progressivo innalzamento dei requisiti necessari per il pensionamento, in linea con le recenti riforme e le tendenze demografiche. È importante monitorare gli sviluppi per comprendere meglio le future opportunità di uscita dal mercato del lavoro.

Il rischio c’è. Come sottolinea Il Sole 24 Ore, secondo le proiezioni tecniche della Ragioneria generale dello Stato, l’età pensionabile dovrebbe salire di altri tre mesi nel 2029 e di altri due mesi nel 2031, seguendo il meccanismo previsto dalla legge di adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, con scatti biennali: il prossimo nel 2027, poi nel 2029, nel 2031 e così via. Significa che per andare in pensione di vecchiaia ci vorrebbero 67 anni e mezzo dal primo gennaio 2029 e 67 anni e 8 mesi dal primo gennaio 2031 mentre per la pensione anticipata sarebbero necessari 43 anni e 4 mesi di contributi dal 2029 e 43 anni e mezzo dal 2031 (un anno in meno per le donne). 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Pensioni, aumenta ancora l’età per lasciare il lavoro: nel 2029 si aggiunge un altro meseA partire dal 2029, i requisiti per il pensionamento subiranno un ulteriore incremento, con l’aggiunta di almeno un mese rispetto agli anni precedenti.

Pensioni: dal 2029 età di vecchiaia a 67 anni e sei mesi. La Ragioneria dello Stato prevede incrementi fino a 69 anni nel 2050 secondo i dati IstatA partire dal 1° gennaio 2029, l'età di pensionamento per la vecchiaia è prevista salire a 67 anni e sei mesi, con ulteriori aumenti fino a 69 anni nel 2050, secondo le stime della Ragioneria dello Stato e i dati Istat.

