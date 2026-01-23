Le recenti modifiche alle norme sulle pensioni hanno aumentato le restrizioni per le uscite anticipate, penalizzando in particolare le donne. Nonostante le promesse di superare la riforma Fornero, le nuove regole rendono più difficile andare in pensione prima, con un impatto crescente nel 2024. Questa situazione riflette un quadro di maggiori vincoli, che influenzano le scelte di lavoro e di pensionamento di molte persone, soprattutto donne.

Non solo il superamento della Fornero promesso dalle destre è, nei fatti, scomparso. Ma l’inasprimento delle regole per lasciare prima il lavoro è tutto nei numeri e la situazione peggiorerà ancora con l’ulteriore stretta introdotta per quest’anno dall’ultima Manovra. Intanto il Monitoraggio Inps sui flussi di pensionamento evidenzia già da ora un crollo delle domande di pensioni anticipate, ma anche un altro dato: a essere più penalizzate sono le donne. Innanzitutto con il crollo delle domande per accedere all’ Opzione donna dopo la stretta dei requisiti introdotta dal governo Meloni. E poi per le disparità salariali che comportano assegni nettamente inferiori per le ex lavoratrici rispetto ai loro colleghi maschi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Pensioni, azzerate quelle anticipate: le più penalizzate sono le donne

Le donne sono le più penalizzate. Il diploma non fa più la differenzaIl fenomeno dei NEET in Italia presenta profonde disparità territoriali e di genere.

Pensioni, nuova stretta in Manovra: cosa cambia per quelle anticipate e per chi riscatta la laureaIl governo ha varato nuove modifiche alle pensioni anticipate attraverso il maxiemendamento alla manovra, con l'introduzione di restrizioni sul riscatto della laurea breve e un aumento della finestra mobile, che passerà da 3 a 4 mesi a partire dal 2032.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

La PENSIONE ANTICIPATA è ormai un SOGNO

Inps, nel 2025 liquidate 202.708 pensioni anticipate, -9,9% (2)Per il Fondo lavoratori dipendenti sono state erogate nel complesso 328.441 nuove pensioni per 1.336 euro medi con forti differenze per l'importo medio delle 106.596 pensioni di vecchiaia (1.134 euro ... ansa.it

Pensioni, per le donne assegni più bassi di 380 euro rispetto agli uomini: colpa di carriere brevi e stipendi inferioriI dati nel Monitoraggio Inps. In calo le uscite anticipate dopo la stretta su Quota 103 e Opzione donna (quest’ultima crollata del 40,5%) ... corriere.it

MIA App - L'app dei percettori ADI, SFL, AUU, Pensioni facebook