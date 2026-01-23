Pensione rimandata portate pazienza | si campa di più si lavora peggio e s’incassa domani

Secondo le recenti stime della Ragioneria dello Stato, la pensione verrà posticipata di circa tre mesi a partire dal 2029. Questo cambiamento riflette un allungamento dell’età di pensionamento, legato a fattori demografici e previdenziali. La situazione richiede pazienza e una pianificazione attenta, considerando che si continuerà a lavorare più a lungo per garantirsi un reddito stabile in futuro.

Secondo illuminatissime stime della Ragioneria dello Stato (gente che campa serena e va in pensione quando gli pare), dal 2029 per smettere di lavorare serviranno altri tre mesi. Tre mesi che, messi lì, sembrano una sciocchezza. Ma messi in fila agli altri mesi, agli altri anni e alle altre promesse, diventano una vita intera passata a timbrare cartellini e bestemmiare piano. In pratica: siccome si vive più a lungo (dicono loro), allora si lavora più a lungo. Logica ferrea come una padellata sui denti. Se poi uno campa male, si rompe la schiena, o muore prima, pazienza: statisticamente stava benissimo. 🔗 Leggi su Lortica.it

Età pensionabile, nuova mazzata: si lavora di più e si va in pensione sempre dopo

