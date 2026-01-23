Penne fa gola agli acquirenti esteri | boom di richieste per comprare casa nel borgo

Penne, piccolo borgo abruzzese, sta attirando un crescente interesse da parte di acquirenti internazionali. Le richieste di acquisto di immobili nel centro storico sono in aumento, segnalando un rinnovato entusiasmo per questa località. Questa tendenza riflette l’interesse verso le zone caratterizzate da patrimonio storico e paesaggi autentici, rendendo Penne una meta sempre più apprezzata nel mercato immobiliare estero.

Penne è la cittadina abruzzese che registra il maggior numero di richieste per comprare casa nel borgo da parte degli acquirenti esteri. L’interesse crescente per le are naturali e le cittadine meno note fa balzare la regione al settimo posto nella classifica nazionale, secondo la ricerca condotta da Gate-away.co, portale immobiliare dedicato agli acquirenti esteri che vogliono comprare casa in Italia. L’Abruzzo si distingue per una domanda stabile e qualificata, che privilegia immobili indipendenti e contesti a bassa densità turistica. A livello provinciale, Chieti concentra il 43,79% delle richieste, mantenendo la leadership nonostante una lieve flessione (-1,46% sul 2024).🔗 Leggi su Ilpescara.it Casa in Lombardia, crescono gli acquirenti esteri: boom per il lago di Como. La classifica delle città più ricercateNel 2025, la Lombardia si conferma tra le mete più ambite dagli acquirenti stranieri, con particolare attenzione al Lago di Como. Leggi anche: Comprare casa da single conviene? Cresce il numero di acquirenti che vivono da soli La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Provate la nostra ricetta, e divertitevi con altre varianti, di questo gustoso primo piatto, anche in versione veg, perfetto per chi non teme i peccati di gola x.com Peccati di Gola. Yosi Mesbah · You Got My Back (Instrumental). “Pasta sfoglia dolce e salata “ con Roberto Trovo’ Martedì 10 febbraio ore 19 -22 Peccati di gola Mestre #scuoladicucinamestre #pasticceria #corsidicucina #pastasfoglia #robertamolani facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.