PD Santa Paolina allarme per la Legge Calderoli | Grave penalizzazione per i territori montani

Il gruppo PD - Libertà e Partecipazione di Santa Paolina esprime preoccupazione per la Legge Calderoli, che modifica i criteri di classificazione dei comuni montani. La nuova normativa potrebbe comportare conseguenze negative per i territori montani, penalizzandoli in diversi ambiti. È importante monitorare l’evoluzione della normativa e valutare eventuali azioni volte a tutelare gli interessi delle comunità interessate.

Il gruppo consiliare di opposizione PD - Libertà e Partecipazione di Santa Paolina esprime forte dissenso e profonda preoccupazione rispetto alla Legge Calderoli che riclassifica i criteri dei comuni montani. Una legge che rischia di impoverire ulteriormente i territori interni e montani, già.

