Benjamin Pavard, arrivato al Marsiglia in prestito l'estate scorsa, inizialmente aveva mostrato buone prestazioni. Tuttavia, negli ultimi incontri, come contro il Liverpool in Champions, il difensore ex Inter ha evidenziato difficoltà nell’adattarsi agli schemi ibridi di De Zerbi. La sua attuale forma solleva alcuni dubbi sulla compatibilità con il nuovo sistema e sul suo ruolo nel progetto del club.

Cosa sta succedendo a Benjamin Pavard? Il difensore ex Inter è arrivato a Marsiglia la scorsa estate (in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni) e i primi mesi sembrava aver convinto il club dell’investimento; in questi ultimi match, però, soprattutto quello col Liverpool in Champions, è apparso molto in difficoltà. Le difficoltà di Pavard col Marsiglia. L’Equipe scrive: Benjamin Pavard probabilmente non ha bisogno di leggere i quotidiani, ascoltare i dibattiti radiofonici o persino scorrere sui social network per analizzare la sua partita contro il Liverpool di mercoledì. La lettura tattica del match data da De Zerbi non risparmia il difensore, che sta alternando due posizioni in campo: braccetto destro di una difesa a tre in fase difensiva ed esterno quando la sua squadra è in possesso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Pavard sembra infelice al Marsiglia, non riesce a rendere con gli schemi ibridi di De Zerbi

Inter: svolta per il centrale, lo porta PavardI nerazzurri lavorano per il difensore. La cessione di Pavard potrebbe sbloccare l’arrivo di un nuovo centrale: una pista da tenere in considerazione L’Inter nelle prossime ore proverà a dare una ... calciomercato.it

Solo l'eventuale addio del duo Benatia-De Zerbi può mettere a rischio il riscatto di Benjamin Pavard. L'Inter resta convinta di ottenere i 15mln pattuiti, nonostante la stagione deludente dell'ex Bayern, e non ha ricevuto comunicazioni in senso opposto. facebook