A Bari si è tenuto il primo Simposio tra le Chiese cristiane, segnando un passo importante verso il dialogo ecumenico. Alla presenza dei rappresentanti ortodossi russi, la città si conferma come punto di incontro tra diverse tradizioni religiose. Un evento che rafforza la posizione di Bari come centro di dialogo e confronto tra Oriente e Occidente, promuovendo unità e comprensione tra le diverse comunità cristiane.

Bari torna a essere crocevia di popoli, lingue e fedi. Epicentro dell’ecumenismo. E si candida, ancora una volta, a capitale del dialogo tra Oriente e Occidente. Si apre oggi, nel capoluogo pugliese, il primo storico Simposio delle Chiese cristiane in Italia: un appuntamento senza precedenti che riunisce cento delegati provenienti da tutto il Paese, in rappresentanza delle principali confessioni cristiane presenti sul territorio. L’incontro è il punto di arrivo di un cammino durato tre anni, avviato dal Tavolo delle Chiese cristiane istituito presso la Segreteria generale della Conferenza episcopale italiana. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Patto tra le Chiese cristiane, primo Simposio a Bari: storica svolta alla presenza degli ortodossi russi

