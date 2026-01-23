Patto Coldiretti-Anci per qualità del cibo educazione e sviluppo

Il Patto Coldiretti-Anci rappresenta un impegno condiviso tra enti locali e il settore agricolo italiano, volto a valorizzare le produzioni nazionali, tutelare i territori e promuovere pratiche alimentari sane e sostenibili. Questa collaborazione stabile mira a rafforzare il ruolo delle comunità locali nel garantire qualità, educazione e sviluppo nel settore agroalimentare, contribuendo alla crescita di un sistema alimentare più responsabile e equilibrato.

Una collaborazione strutturale tra Comuni italiani e mondo agricolo per valorizzare le produzioni nazionali, tutelare i territori e promuovere modelli alimentari sani e sostenibili. È stabilito nel protocollo d’intesa, firmato a Roma tra Coldiretti e Associazione nazionale comuni italiani, in cui si riconosce all’agricoltura un ruolo multifunzionale nella tutela del paesaggio, della salute dei cittadini e della coesione sociale, attribuendo ai Comuni un ruolo chiave come presidio di comunità. Alla firma presente il sindaco di Pisa Michele Conti, delegato Anci per l’agricoltura. "La firma di questo Protocollo unisce due realtà che operano quotidianamente al servizio delle comunità come gli agricoltori e i Comuni - così Ettore Prandini, presidente Coldiretti - e permetterà di sostenere l’attività delle aziende anche su temi normativi come, ad esempio, la questione Tari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

