Fino al 29 gennaio, il passaggio a livello di via Manzoni resterà chiuso. La polizia locale ha predisposto un percorso pedonale alternativo per garantire la sicurezza di chi deve attraversare l’area, in particolare per raggiungere le scuole vicine. Si invita la cittadinanza a seguire le indicazioni e a utilizzare le vie alternative per evitare disagi durante questo periodo di chiusura.

Resterà chiuso fino al prossimo 29 gennaio il passaggio a livello di via Manzoni: per questo motivo la polizia locale ha messo a punto un percorso pedonale alternativo in sicurezza per le tante persone che erano solite utilizzarlo per oltrepassare la ferrovia, in particolare per raggiungere gli istituti scolastici che si trovano nelle vicinanze. L’invito è di utilizzare il sottopasso ferroviario pedonale, due le opzioni. Per chi è solito transitare da via Manzoni, prima delle sbarre del passaggio a livello bisogna svoltare a sinistra in via Corridoni e poi proseguire diritto fino al varco che introduce in stazione sulla banchina del binario 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Passaggio a livello chiuso fino al 29 . Ecco le alternative in via Manzoni

Leggi anche: Passaggio a livello chiuso fino a 90 minuti, cittadini in protesta: il sindaco scrive a RFI

Leggi anche: Chiude il passaggio a livello per 4 giorni: le strade alternative

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Passaggio a livello chiuso fino al 29 . Ecco le alternative in via Manzoni; Incidente tra camion e treno al passaggio a livello a Chivasso: due feriti lievi; Abbadia, sbarrato il passaggio a livello: muro al posto della pedana; Passaggio a livello di Bogliasco. Troppo rischioso, Rfi lo chiude nel 2028. Rivoluzionata la mobilità nel paese.

Passaggio a livello chiuso fino al 29 . Ecco le alternative in via ManzoniIl provvedimento è temporaneo, limitato ai giorni necessari ai lavori di riqualificazione e manutenzione. Invito alla massima prudenza. I percorsi anti disagio previsti soprattutto per chi è diretto a ... ilgiorno.it

Dobbiamo passare, e aggrediscono il casellante del passaggio a livello chiuso nel NapoletanoVolevano passare nonostante il passaggio a livello fosse chiuso: e non hanno esitato ad aggredire il casellante che si era rifiutato, visto anche l'imminente arrivo di un treno. La vicenda è accaduta ... fanpage.it

Radio1 Rai. . Migliora la situazione al sud, dopo il passaggio del ciclone #Harry. Le mareggiate e il forte vento di burrasca hanno devastato chilometri di coste in Sicilia e in Calabria - dove oggi l'allerta diventa gialla - ma anche in Sardegna, dove il livello di all - facebook.com facebook

Camion contro un treno a un passaggio a livello, due feriti a Chivasso x.com