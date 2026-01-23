Parlare con gli animali è possibile Anche con i dialetti

È possibile comunicare con gli animali anche attraverso i dialetti locali. La leggenda dell’anello di re Salomone narra di un anello magico che avrebbe consentito al sovrano biblico di capire e farsi comprendere dagli animali. Questa storia antica invita a riflettere sulle possibilità di dialogo tra specie diverse e sulle tradizioni culturali legate alla comunicazione con il mondo animale.

La leggenda dell’anello di re Salomone racconta che il sovrano biblico possedesse un anello capace di renderlo comprensibile agli animali e di permettergli, a sua volta, di comprenderne il linguaggio. È un motivo antico, presente in tradizioni ebraiche, arabe e medievali europee, che mette in scena un’idea semplice e potente: la possibilità di oltrepassare il confine tra specie attraverso una forma di comunicazione condivisa. Quando Konrad Lorenz intitola King Solomon’s Ring il suo libro divulgativo del 1949, richiama consapevolmente quella leggenda come metafora scientifica. L’anello, per Lorenz, non è un oggetto magico ma l’insieme degli strumenti concettuali e osservativi che consentono all’etologo di entrare in relazione con il mondo animale, di riconoscere regolarità nei segnali, nelle risposte, nei comportamenti sociali, e di ricostruirne il senso funzionale all’interno della vita biologica delle specie. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

