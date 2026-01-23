Parigi, i Boreali e il senso dell’Artico: “La conquista? Un’allucinazione”. In un’epoca in cui l’Artico è al centro dell’attenzione, il Festival “i Boreali” propone una riflessione sulla percezione e le sfide di questa regione. Domenica alle 12, si terrà un evento che invita a considerare il tema con attenzione e sobrietà, offrendo un’occasione per approfondire il rapporto tra l’uomo e il Polo Nord senza eccessi o sensazionalismi.

Di gran moda, l’ Artico. E meno faticoso di una spedizione polare si prospetta il tour in scena al Festival “i Boreali“, domenica alle 12.30, Sala Blu del Teatro Franco Parenti, dove a discutere su "La sfida dei ghiacci: capire l’Artico con The Passenger" (Iperborea) s’incontrano Morten Strøksnes, Marco Agosta e Leonardo Parigi, fondatore di Osservatorio Artico. A lui chiediamo di orientarci. Nella Groenlandia tanto chiacchierata, evidentemente, non ci è andato (solo) da turista? "Nel 2024 l’ho costeggiata su una nave della Marina Militare Italiana, che nell’ambito delle operazioni Nato, ogni anno, dal 2017 compie un mese di spedizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parigi, i Boreali e il senso dell’Artico: "La conquista? Un’allucinazione"

