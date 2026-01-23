Papera Sommer | clamoroso quanto successo a San Siro durante Inter Pisa L’episodio che ha spiazzato tutti – FOTO

Durante l'incontro tra Inter e Pisa a San Siro, si è verificato un episodio inatteso che ha attirato l'attenzione. La partita, valida per la ventiduesima giornata di Serie A, ha riservato un momento particolare, suscitando sorpresa tra tifosi e osservatori. Di seguito, una foto che immortala l'evento e ne descrive la portata.

Calciomercato Udinese: scatto dei friulani per Kumbulla, cosa manca per chiudere l’operazione con il Maiorca. Ultimissime Calciomercato Genoa: ufficiali gli arrivi di Baldanzi e Zatterstrom. I comunicati e i dettagli delle due operazioni in entrata Calciomercato Torino: vicino l’arrivo di Olusesi dal Tottenham. Chi è e i retroscena dell’acquisto dei granata Lang Galatasaray: ufficiale anche l’addio dell’olandese, altro giocatore che lascia il Napoli. Il comunicato del club turco Calciomercato Atalanta: sondaggio della Roma per Bernasconi, la risposta della Dea sulla partenza del terzino. Cosa è successo Papera Sommer: clamoroso quanto successo a San Siro durante Inter Pisa. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Papera Sommer: clamoroso quanto successo a San Siro durante Inter Pisa. L’episodio che ha spiazzato tutti – FOTO Sommer da incubo in Pisa Inter: clamoroso errore del portiere sul gol di Moreo – FOTODurante la partita tra Pisa e Inter a San Siro, Sommer ha commesso un errore che ha contribuito al gol di Moreo, portando il Pisa in vantaggio. Diretta gol Serie A LIVE: clamoroso a San Siro, Moreo per Inter Pisa 0-2Segui in tempo reale la diretta gol della Serie A, con aggiornamenti su risultati, sintesi e cronaca delle sfide della 22ª giornata. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Inter-Pisa, bufera su Sommer: altra papera dello svizzero e Moreo ringrazia. La reazione di Chivu, tifosi furiosiSommer ci ricasca. Con una papera clamorosa dopo 10’ di gioco, il portiere dell’Inter consente a Moreo di segnare il gol della vita a San Siro. Pisa in vantaggio grazie al regalo dello svizzero, anche ... sport.virgilio.it Sommer, numeri inquietanti: 19esimo per gol evitati. Maignan +7,7, Yann addirittura in negativo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.