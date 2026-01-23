Papera Sommer clamoroso errore dell’estremo difensore durante Inter Pisa | cosa è successo

Durante la partita tra Inter e Pisa, Papera Sommer ha commesso un errore che ha attirato l'attenzione. L'estremo difensore nerazzurro ha sbagliato un’uscita, causando una situazione compromettente per la sua squadra. Questo episodio si inserisce in un contesto di partita tesa, evidenziando come anche i portieri possano incorrere in errori che influenzano il risultato. Ecco i dettagli su quanto accaduto.

Papera Sommer, il portiere nerazzurro è incappato in un errore non da tutti i giorni. Ecco cosa ha fatto l’estremo difensore nerazzurro. Il calcio, si sa, è un gioco di centimetri e di attimi, ma a volte sono gli errori più grossolani a scrivere la storia di una partita. L’anticipo della ventiduesima giornata di Serie A a San Siro ha lasciato il pubblico nerazzurro pietrificato per un episodio che peserà come un macigno sul morale della capolista. Nessuno avrebbe potuto prevedere che la serata potesse iniziare così, ma la papera di Sommer ha cambiato totalmente l’inerzia di una sfida che sembrava scritta sulla carta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Papera Sommer: clamoroso quanto successo a San Siro durante Inter Pisa. L’episodio che ha spiazzato tutti – FOTODurante l'incontro tra Inter e Pisa a San Siro, si è verificato un episodio inatteso che ha attirato l'attenzione.

Sommer da incubo in Pisa Inter: clamoroso errore del portiere sul gol di Moreo – FOTODurante la partita tra Pisa e Inter a San Siro, Sommer ha commesso un errore che ha contribuito al gol di Moreo, portando il Pisa in vantaggio.

