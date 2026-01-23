Papa Leone | una società è sana se tutela sacralità della vita

Da tv2000.it 23 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Papa Leone ha sottolineato che una società equilibrata e giusta si riconosce dalla capacità di proteggere e rispettare la sacralità della vita umana. In un messaggio rivolto ai partecipanti alla March for Life a Washington, il Papa ha ribadito l’importanza di difendere i valori fondamentali della vita fin dal suo inizio. Questo richiamo invita a riflettere sulla responsabilità collettiva nel preservare la dignità di ogni individuo.

Una società è sana solo quando tutela la sacralità della vita umana. Lo ha detto Papa Leone in un messaggio ai partecipanti alla March for Life, che si tiene oggi a Washington. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Papa Leone: una società è sana se tutela sacralità della vita

