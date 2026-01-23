Papa Leone | promuovere i valori cattolici per costruire un’Europa più pacifica

Il Papa ha sottolineato l’importanza di promuovere i valori cattolici come fondamento per un’Europa più pacifica e giusta. In occasione di una conferenza in Lussemburgo dedicata al tema della pace, il suo messaggio invita a rafforzare i principi di solidarietà e rispetto, auspicando un impegno condiviso per un futuro di maggiore convivenza e armonia tra i popoli.

Servizio di Cristiana Caricato TG2000.

