Papa Leone | promuovere i valori cattolici per costruire un’Europa più pacifica

23 gen 2026

Il Papa ha sottolineato l’importanza di promuovere i valori cattolici come fondamento per un’Europa più pacifica e giusta. In occasione di una conferenza in Lussemburgo dedicata al tema della pace, il suo messaggio invita a rafforzare i principi di solidarietà e rispetto, auspicando un impegno condiviso per un futuro di maggiore convivenza e armonia tra i popoli.

Promuovere i valori cattolici per costruire un’Europa più pacifica e giusta. È il messaggio del Papa inviato a una conferenza in Lussemburgo dedicata al tema della pace. Servizio di Cristiana Caricato TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

