Paolo Mendico suicida per bullismo sospese altre due docenti Il padre | Dovevano licenziarle I sindacati | Che c’entrano i prof?

Dopo il suicidio di Paolo Mendico, 14 anni, a seguito di episodi di bullismo, sono stati adottati provvedimenti disciplinari nei confronti della dirigente scolastica e di due insegnanti. La famiglia esprime il suo disappunto, chiedendo il licenziamento delle docenti coinvolte. I sindacati, invece, sottolineano che i provvedimenti sono stati presi nel rispetto delle procedure e senza coinvolgimento diretto del personale docente.

Provvedimenti disciplinari sono stati adottati non solo nei confronti della preside della scuola frequentata da Paolo Mendico, il 14enne morto suicida lo scorso settembre dopo aver subito atti di bullismo, ma anche di altri due docenti. Alla dirigente scolastica dell’Istituto superiore Pacinotti di Fondi, era emerso ieri, sono stati inflitti tre giorni di sospensione. Pochi di più quelli che dovranno «scontare» la vicepreside e la responsabile della succursale di Santi Cosma e Damiano frequentata dal ragazzino, secondo quanto riporta Repubblica. I provvedimenti emergono ora, ma sono stati contestati mesi fa, poche ore dopo il suicidio nel caso delle preside, dopo la visita degli ispettori a ottobre per le due docenti.🔗 Leggi su Open.online

Studente suicida per bullismo, sospese anche due docenti | La rabbia del padre: "Dovevano licenziarle"Un grave episodio di bullismo ha portato al suicidio di uno studente, portando alla sospensione di due insegnanti e all’assenza temporanea della vicepreside e della direttrice della scuola.

Paolo Mendico, sospese la preside e due insegnanti della scuola in cui subiva bullismo. Il padre: «Bisognava licenziarle»Il Ministero dell’Istruzione ha sospeso la preside e due insegnanti di una scuola coinvolta in un caso di bullismo, con la decisione di licenziarle.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: I diari di Paolo Mendico, suicida a 14 anni: le ripetizioni che costavano troppo e le parole della prof. La preside sospesa per tre giorni; Suicidio Paolo Mendico, i particolari drammatici emersi dai diari. Sospesa per tre giorni la preside; Il suicidio di Paolo Mendico, la preside sospesa per tre giorni; Quindicenne suicida a Latina, sospesa per tre giorni la preside della scuola.

Paolo Mendico, il 14enne suicida a Latina. Sanzione lieve alla preside: tre giorni di sospensioneTre giorni di sospensione per non aver gestito in maniera adeguata i problemi di bullismo collegati al caso di Paolo Mendico, il 14enne morto suicida lo scorso 11 settembre a Santi Cosma ... ilmattino.it

Anche la prof mi bullizza. I diari di Paolo prima del suicidio a 14 anni: Umiliato davanti alla classePaolo Mendico si è tolto la vita lo scorso 11 settembre in provincia di Latina. Nel quaderno analizzato da psicologa e grafologa tutti i turbamenti dell’alunno. Sospensione di tre giorni per la dirige ... quotidiano.net

Il caso di Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita. Non solo la preside ma anche altri 2 docenti, la vicepreside e la responsabile della succursale della scuola di Fondi, sono stati raggiunti da un provvedimento. Lo riferisce il sindacato dirigenti scuola, se facebook

I diari di Paolo Mendico, suicida a 14 anni: le ripetizioni che costavano troppo e le parole della prof. La preside sospesa tre giorni x.com