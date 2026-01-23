Paolo Mendico il 14enne suicida a Latina Sanzione lieve alla preside | tre giorni di sospensione

Il caso di Paolo Mendico, il 14enne morto suicida a Latina, ha suscitato attenzione sulla gestione dei problemi di bullismo nelle scuole. La preside dell’istituto ha ricevuto una sospensione di tre giorni, decisa per aver affrontato in modo insufficiente la situazione. Questo episodio evidenzia l’importanza di un intervento tempestivo e efficace per tutelare il benessere degli studenti e prevenire tragedie simili.

Tre giorni di sospensione per non aver gestito in maniera adeguata i problemi di bullismo collegati al caso di Paolo Mendico, il 14enne morto suicida lo scorso 11 settembre a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Il provvedimento, già eseguito, è stato emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale a carico di Gina Antonetti la dirigente dell'istituto "Pacinotti". È il primo adottato dopo gli approfondimenti effettuati dagli ispettori inviati dal ministro Giuseppe Valditara dopo la tragedia che ha aperto un dibattito sul problema del bullismo nelle scuole. Ma non è detto che sia l'unico provvedimento, visto che gli accertamenti hanno coinvolto anche altre persone all'interno dell'istituto.

