Paolini dopo il ko all’Australian Open | Ho avuto problemi di stomaco ma Jovic molto forte

Dopo la sconfitta all’Australian Open, Jasmine Paolini ha spiegato di aver affrontato problemi di stomaco durante il match contro Iva Jovic. La tennista italiana ha riconosciuto la forza dell’avversaria, sottolineando le difficoltà incontrate a causa delle condizioni fisiche. Questo episodio evidenzia l'importanza di uno stato di salute ottimale nel tennis professionistico e come fattori esterni possano influenzare l’esito di un torneo importante.

(Adnkronos) – Jasmine Paolini saluta l'Australian Open in anticipo rispetto alle premesse. La tennista azzurra è stata eliminata nel terzo turno del torneo dalla statunitense Iva Jovic, anche a causa di condizioni fisiche non proprio ottimali: "Dopo pranzo mi sono sdraiata un po' sul divano e c'era l'aria condizionata – ha spiegato l'azzurra ai microfoni.

Australian Open: Paolini eliminata da Jovic e dal mal di stomaco; Alcaraz agli ottavi Risultati liveAll'Australian Open, Carlos Alcaraz avanza agli ottavi di finale dopo una prova convincente.

Australian Open: Jasmine Paolini eliminata, ko in due set da JovicL'italiana Jasmine Paolini si è fermata al terzo turno degli Australian Open 2026, perdendo in due set contro Jovic.

