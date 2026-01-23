Jasmine Paolini si ferma al terzo turno degli Australian Open, sconfitta da Iva Jovic in due set. La tennista italiana, numero 8 del ranking, ha incontrato una giovane avversaria statunitense sulla John Cain Arena, cedendo con i parziali di 6-2, 7-6. La partita ha visto un confronto equilibrato, ma alla fine è stata Jovic a prevalere, eliminando l’azzurra dal torneo Melbourne.

Jasmine Paolini saluta Melbourne al terzo turno degli Australian Open. Sulla John Cain Arena, la tennista azzurra, numero 8 del ranking, ha ceduto alla giovane statunitense Iva Jovic, numero 27 del mondo, con i parziali di 6-2, 7-6. La partita è stata condizionata da un problema allo stomaco accusato da Paolini, che nel primo set ha anche chiamato un medical time-out. L’azzurra non è riuscita a trovare continuità al servizio, con il 50% di prime e appena il 40% di seconde, e ha commesso 35 errori non forzati contro 12 vincenti. Jovic, 18 anni, sta vivendo un periodo di grande crescita nel 2026, con la semifinale ad Auckland e la finale a Hobart, sconfitta da Martina Cocciaretto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Paolini battuta da Jovic e dal mal di stomaco: azzurra ko in due set.

Australian Open: Paolini eliminata da Jovic e dal mal di stomaco; Alcaraz agli ottavi Risultati liveAll'Australian Open, Carlos Alcaraz avanza agli ottavi di finale dopo una prova convincente.

Australian Open: Jasmine Paolini eliminata, ko in due set da JovicL'italiana Jasmine Paolini si è fermata al terzo turno degli Australian Open 2026, perdendo in due set contro Jovic.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Australian Open, oggi Paolini-Jovic - Diretta; AO, venerdì Paolini affronta Jovic: in palio gli ottavi. Aggiornamenti live dalle 7; Paolini va come un treno: batte anche Frech dopo due interruzioni e avanza agli Australian Open; Paolini avanza al terzo turno: Frech ko in 2 set.

Paolini battuta da Jovic e dal mal di stomaco: azzurra ko in due set.Jasmine Paolini saluta Melbourne al terzo turno degli Australian Open. Sulla John Cain Arena, la tennista azzurra, numero 8 del ranking, ha ceduto alla ... thesocialpost.it

Australian Open: Paolini paga un avvio shock e si arrende alla stellina JovicTennis - Australian Open | Jasmine Paolini saluta Melbourne, messa KO dalla classe 2007 e da un problema di stomaco. Prima vittoria contro una top 10 per Jovic, che raggiunge Putintseva e sogna in gra ... ubitennis.com

#Tennis #AO26 A Melbourne, si ferma la corsa agli Australian Open di Jasmine #Paolini, battuta per 6-2, 6-7 dalla statunitense Iva Jovic. Nel tabellone maschile, Alcaraz avanza agli ottavi: 6-2, 6-4, 6-1 il punteggio su Moutet. x.com

Paolini vince (anche) contro la pioggia di Melbourne Battuta la polacca Frech 6-2 6-3 ora Paolini incontrerà al terzo turno dello Slam australiano la statunitense Jovic Nella notte australiana finisce in gloria il secondo turno dell'Australian Open di Jasmine Paoli - facebook.com facebook