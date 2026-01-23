Pancaro a LazioNews24 | Biancocelesti in crisi profonda la sensazione è che manchi sintonia tra allenatore e società! Sul Milan…

Giuseppe Pancaro analizza la situazione attuale della Lazio, evidenziando una crisi profonda e una possibile mancanza di sintonia tra allenatore e società. L’ex difensore di Lazio e Milan si è soffermato sui problemi dei biancocelesti e ha commentato anche le questioni relative al Milan, offrendo una prospettiva obiettiva sulla fase difficile attraversata dalla squadra di Sarri.

Perisic Inter, il croato spinge forte verso il ritorno: il piano per la “Last Dance”. Bayern Monaco alleato dei nerazzurri? En-Nesyri Juve, blitz decisivo per l’attaccante: l’affare è in chiusura! Svelate le cifre Calciomercato Napoli, azzurri scatenati: via Lang e Lucca, dentro Giovane, ma non finisce qui! I prossimi obiettivi Capello convinto: «Anche il Milan per lo scudetto! Fullkrug un nove vero, sulle critiche al gioco di Allegri rispondo così» Infortunio Neres, allarme totale in casa Napoli: c’è anche lo spettro operazione! I possibili tempi di recupero MasterChef Italia 15 sbarca all’Allianz Stadium: una prova da Champions e un momento esilarante tra Chiellini e Cannavacciuolo Diretta gol Europa League: Roma Stoccarda 2-0, decide la doppietta di Pisilli! Julian Alvarez diventa un caso all’Atletico Madrid? Ci pensa il Barcellona! Clamorosa indiscrezione Manchester United, ufficiale l’addio di Casemiro a fine stagione: niente rinnovo! L’annuncio del club e del centrocampista Douglas Luiz, nuova avventura in prestito per il centrocampista della Juve? Ci pensa una big della Premier League! Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Pancaro a LazioNews24: «Biancocelesti in crisi profonda, la sensazione è che manchi sintonia tra allenatore e società! Sul Milan…» Lazio, la sconfitta contro il Napoli è la fotografia di un club in crisi profonda. L’analisi sui biancocelestiLa recente sconfitta della Lazio contro il Napoli evidenzia le difficoltà attuali del club. La maggioranza non ha i numeri, voto 'infruttuoso' sul canone unico. Le opposizioni: "Nel centrodestra è crisi profonda"Il voto sulla delibera per l’adeguamento del canone unico patrimoniale si conclude senza esito, evidenziando l’assenza di maggioranza. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: BUON COMPLEANNO RUBEN!. Pancaro: «La Lazio purtroppo è in una crisi profonda. Momento più basso per Lotito. Su Castellanos e Guendouzi…» – ESCLUSIVAPancaro ha analizzato e commentato in esclusiva per Lazionews24 la situazione attuale dei biancocelesti e le difficoltà del momento La situazione attuale della Lazio è allarmante. Lo dicono i numeri, ... lazionews24.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.