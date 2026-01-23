Palloni della serie A all' asta affari con i creator Chi è Simone Giacomini finito nell' inchiesta di Banca Progetto

In un contesto in cui influencer, startup e shopping online si intrecciano con il calcio italiano, si apre un nuovo capitolo di mercato. Recentemente, i palloni della Serie A sono stati messi all'asta, coinvolgendo anche creator come Simone Giacomini, finito nell'inchiesta di Banca Progetto. Un esempio delle nuove dinamiche tra sport, digitalizzazione e affari, che evidenziano le trasformazioni in atto nel settore.

La scuola di influencer, le start up, l'evoluzione dello shopping online, gli accordi con il mondo del grande calcio italiano. Un'ascesa sfavillante quella di Simone Giacomini, che il prossimo luglio compirà 40 anni. Di lui è facile trovare interviste che ne sottolineano i risultati lavorativi. L'inchiesta della procura, supportata dalle nuove informative della Guardia di Finanza, si concentra sull'utilizzo di fondi pubblici destinati a film mai realizzati, che sarebbero stati dirottati nel settore calcistico.

