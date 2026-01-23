Pallanuoto femminile l’Italia perde l’ultima amichevole contro l’Olanda Ora gli Europei

L’Italia di pallanuoto femminile ha concluso il ciclo di amichevoli prima degli Europei 2026, con una sconfitta contro l’Olanda. Dopo aver vinto il primo match a Ostia, il Setterosa ha perso l’ultima sfida con un punteggio di 14-7. La preparazione prosegue in vista della competizione continentale, che rappresenta un importante banco di prova per la squadra azzurra.

L’Italia ha perso l’ultima amichevole prima degli Europei 2026 di pallanuoto femminile: dopo aver battuto i Paesi Bassi nel primo test match disputato a Ostia nella giornata di mercoledì 21 gennaio, giovedì sera il Setterosa ha ceduto al cospetto delle Campionesse d’Europa con il netto punteggio di 14-7. L’Olanda ha fatto la differenza tra il primo e il secondo quarto, operando un micidiale break che dal 3-3 (pareggio di Marletta su rigore) ha portato le ospiti sul +4. Firmato l’allungo di forza, le oranje hanno rafforzato il vantaggio grazie all’ottima verve dal perimetro della mancina Van de Kraats, di Keuning e di Lieke Rogge, autrici di tre reti a testa. 🔗 Leggi su Oasport.it

