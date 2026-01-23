Pallanuoto Europei | Italia fuori contro la Serbia Ora solo il bronzo

L’Italia di pallanuoto si ferma nei quarti degli Europei di Belgrado, sconfitta dalla Serbia, che avanza in finale. Dopo questa eliminazione, gli Azzurri si concentrano ora sulla partita per il terzo posto, con l’obiettivo di ottenere una medaglia. La sfida contro i campioni olimpici rappresenta un’ultima occasione per confermare il valore della squadra in questa competizione continentale.

Pallanuoto, l'Italia batte la Croazia 13-10 e va in semifinale agli Europei di Belgrado x.com