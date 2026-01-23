Pallamano | esultano Croazia e Svezia agli Europei 2026 Svizzera e Ungheria si spartiscono la posta

Agli Europei 2026 di pallamano, il Main Round ha portato un aumento di intensità e competizione. Croazia e Svezia hanno conquistato la qualificazione, mentre Svizzera e Ungheria si sono divise i punti in palio. Le partite di questa fase rappresentano un momento cruciale del torneo, determinando le future qualificazioni e il livello di sfida tra le nazionali coinvolte.

Agli Europei 2026 di pallamano l'arrivo del Main Round ha alzato il livello di gioco e la posta in palio per ogni singola partita in programma. Altri tre match sono andati in archivio all'interno del torneo continentale, ecco come. Islanda-Croazia 29-30 Vittoria pesantissima per i balcanici, che la spuntano di misura sui nordici. Maras (7 gol per lui) e compagni partono forte finendo il primo tempo in vantaggio 15-19, ma nella ripresa patiscono il rientro degli avversari sino al 25-26 di Magnússon a poco più di cinque minuti dalla fine. A quel punto però parte un "elastico" di reti che tiene sempre in alto la Croazia che alla fine si impone.

