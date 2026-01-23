Palestine Action Italia | due attivisti in Tribunale per danni materiali contro Leonardo SpA 

Palestine Action Italia porta in tribunale due attivisti per danni materiali contro Leonardo S.p.A., coinvolta nel conflitto a Gaza. L’udienza analizza il ruolo delle aziende italiane nel supportare le operazioni militari in Medio Oriente. La vicenda solleva questioni legali e etiche sulla responsabilità delle imprese italiane in contesti di conflitto armato, evidenziando il dibattito sulla loro possibile complicità e sulle modalità di azione non violenta adottate dagli attivisti.

Attivisti processati per azione non violenta contro Leonardo S.p.A.: il dibattito legale sulla complicità italiana nel conflitto a Gaza. Due attivisti di Palestine Action Italia sono stati chiamati a processo per aver accusato la Leonardo di complicità in atti di genocidio e per aver imbrattato con della vernice rossa l’entrata della sede di Leonardo S.p.A. a Roma nel novembre 2024 durante una azione diretta non violenta. La multinazionale si costituisce parte civile per danni materiali. L’azione ha avuto luogo a un anno dall’inizio del bombardamento a tappeto portato avanti dal governo israeliano sulla Striscia di Gaza, un anno che la popolazione sopravvissuta di Gaza descrive come se “l’inferno si fosse abbattuto sulla terra”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Palestine Action Italia: due attivisti in Tribunale per danni materiali contro Leonardo S.p.A.

