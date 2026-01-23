Palermo operaio perde la vita dopo una caduta da un’impalcatura

Un operaio di 40 anni, Alessio La Targia, è deceduto a Palermo dopo una caduta da un’impalcatura durante lavori di manutenzione in un capannone di via Emiro Giafar. L’incidente è avvenuto nel corso di un intervento in un'azienda locale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

L'incidente durante lavori di manutenzione in un capannone. Un operaio di 40 anni, Alessio La Targia, ha perso la vita a Palermo in seguito a una caduta da un'impalcatura all'interno del capannone di un'azienda situata in via Emiro Giafar. L'uomo stava svolgendo interventi di riparazione quando si è verificato il tragico incidente. Inutili i soccorsi del 118. All'arrivo dei sanitari del 118, per il lavoratore non c'era purtroppo nulla da fare: l'operaio era già deceduto a causa delle gravi conseguenze della caduta. Avviate le indagini su sicurezza e posizione lavorativa.

