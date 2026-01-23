Palazzo crollato a Casoria il giorno dopo lo sgombero residenti avevano protestato | le immagini delle macerie

A Casoria, in provincia di Napoli, un edificio di quattro piani è crollato il giorno dopo lo sgombero preventivo. I residenti avevano protestato contro le operazioni di rimozione, ma fortunatamente il crollo si è verificato successivamente, evitando possibili vittime. Le immagini delle macerie testimoniano l’accaduto, evidenziando l’importanza delle procedure di sicurezza e delle verifiche strutturali.

Un palazzo di quattro piani è crollato a Casoria, in provincia di Napoli, ma lo sgombero preventivo poche ore prima ha evitato la tragedia. Palazzo crollato a Casoria dopo lo sgombero, tragedia evitata grazie a un ragazzo: "Facevamo la fine dei topi"A Casoria, un edificio crollato subito dopo lo sgombero di un giorno prima ha evitato una tragedia grazie a un intervento tempestivo di un residente. Crolla palazzo a Casoria, era stato appena evacuato per una perdita d'acquaÈ crollato in serata l'edificio di Casoria (Napoli) che, nella giornata di ieri, 22 gennaio, era stato sgomberato per una perdita d'acqua; fuori casa ... Palazzo crollato a Casoria dopo lo sgombero, tragedia evitata grazie a un ragazzo: Facevamo la fine dei topiCrolla palazzo a Casoria, era stato sgomberato appena il giorno prima: l'allarme lanciato da uno dei residenti ... Casoria, la rabbia di uno dei residenti del palazzo crollato: "Morirò sotto al palazzo fino a quando non si risolverà la nostra situazione"

