Padri dopo i 40 anni | scoperto nell'RNA un indizio che può incidere sulla salute dei figli
Una recente ricerca ha evidenziato come l’età paterna influisca sull’RNA negli spermatozoi, che si allunga con il tempo. Questo cambiamento potrebbe avere implicazioni sulla salute dei figli, indicando un possibile punto di svolta biologico. Lo studio fornisce nuovi spunti sulla relazione tra età del padre e qualità genetica, sottolineando l’importanza di approfondire gli effetti a lungo termine di questa variazione.
Secondo la nuova ricerca, con l’avanzare dell’età paterna l’RNA contenuto negli spermatozoi tende progressivamente ad allungarsi, fino a raggiungere una sorta di punto di svolta biologico. Questo cambiamento molecolare potrebbe causare un aumento del rischio di condizioni genetiche, metaboliche e di alterazioni dello sviluppo neurologico nel feto.🔗 Leggi su Fanpage.it
