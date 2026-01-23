Padova pronto a festeggiare 116 anni con il Gattamelata sulla maglia
Il Calcio Padova si appresta a festeggiare 116 anni di storia, riproponendo il simbolo del Gattamelata sulla maglia. L’evento si inserisce in un periodo importante per il club, che si prepara alla sfida di campionato contro il Bolzano, in programma domenica 25 gennaio. Un’occasione per rivendicare le radici e la tradizione della squadra, in un momento di particolare attenzione per i tifosi e la società.
Il Calcio Padova il prossimo 29 gennaio celebra i suoi 116 anni di storia recuperando uno dei simboli più riconoscibili del club, lo storico logo del Gattamelata, alla vigilia di una delle partite più delicate del campionato: domenica 25 gennaio, al Druso di Bolzano, la squadra di Andreoletti.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
