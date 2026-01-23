Pace Gaza Meloni | Ho chiesto a Trump di riaprire configurazione del Board – Il video

Il 23 gennaio 2026, a Roma, Meloni ha incontrato Trump per discutere della configurazione del Board of Peace per Gaza. Ha evidenziato questioni di carattere costituzionale e ha chiesto la possibilità di riaprire questa configurazione, al fine di rispondere alle esigenze di Italia e altri Paesi europei. La discussione si inserisce nel contesto delle iniziative internazionali per la pace nella regione.

(Agenzia Vista) Roma, 23 gennaio 2026 Sul board of peace per Gaza “ho detto” a Donald Trump che “per noi ci sono oggettivamente dei problemi di carattere costituzionale” e chiesto “anche la disponibilità a riaprire questa configurazione per andare incontro alle necessità non solo dell’Italia ma anche di altri Paesi europei”. Così la premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa al termine del vertice Italia-Germania. “Noi dobbiamo tentare di fare questo lavoro. La presenza di Paesi come i nostri può fare la differenza. Questa è la nostra posizione, poi si vedrà quali sono i margini per trovare posizioni condivise”, ha aggiunto.🔗 Leggi su Open.online

Meloni: “Ho chiesto a Trump di riaprire la configurazione del Board of peace. Ora è incompatibile con il nostro ordinamento”Il governo italiano ha recentemente sollevato questioni sulla configurazione del Board of Peace, sottolineando problemi di compatibilità con il proprio ordinamento costituzionale.

Vertice Italia-Germania: Meloni, "ho chiesto a Trump di rivedere il Board of peace"Durante il vertice Italia-Germania, Meloni ha evidenziato di aver chiesto a Donald Trump di rivedere il Board of Peace per Gaza, sottolineando che l'iniziativa presenta alcuni problemi di carattere costituzionale.

Spero che potremo dare il Nobel per la pace a Trump e confido che possa fare la differenza anche sulla pace giusta e duratura per l'Ucraina

