Ouedraogo Genoa | ufficiale il baby colpo per il Grifone Chi è tutti i dettagli dell’operazione con la Virtus Francavilla

Il Genoa ha annunciato l'acquisto di Ouedraogo dalla Virtus Francavilla, un giovane talento nato nel 2007. L'operazione conferma l’attenzione del club verso i giovani prospetti e rappresenta una scelta strategica per il futuro. Di seguito, i dettagli dell’accordo e le informazioni sul nuovo arrivato, che si inserisce nel progetto di crescita del Grifone.

