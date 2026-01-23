Jovanotti e sua figlia Teresa hanno trascorso otto ore in coda a Parigi per ascoltare in anteprima un brano di Harry Styles, previsto per il giorno successivo. Un gesto che dimostra l’entusiasmo e l’interesse per la musica, anche in situazioni impreviste. Questa esperienza sottolinea come la passione per l’arte possa spingere a dedicare tempo e attenzione, anche oltre le aspettative, per vivere appieno momenti di condivisione e scoperta.

“Otto ore di fila per sentire in cuffia, forse, un pezzo che esce dopodomani non avrei pensato di farmele”. Jovanotti si è trasformato in reporter per documentare una insolita coda: quella dei fan e delle fan di Harry Styles che hanno affollato un negozio di vinili dove era possibile ascoltare in anteprima la nuova canzone del cantante, prima dell’uscita ufficiale. Jovanotti si trovava in Francia con la figlia Teresa, fan dell’artista britannico, e così padre e figlia hanno deciso di affrontare l’impresa insieme. Tra lo stupito e il divertito, Jovanotti in un reel pubblicato su Instagram racconta l’esperienza, in particolare la lunga coda attorno al palazzo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Otto ore di fila per sentire in cuffia un pezzo, non avrei mai pensato di farmele”: Jovanotti e la figlia Teresa in coda a Parigi per Harry Styles

