In occasione del Giorno della Memoria, la provincia di Bergamo propone otto appuntamenti teatrali dedicati alla memoria. Gli spettacoli affrontano temi come la Shoah, la guerra e la repressione, riflettendo sui momenti più drammatici della storia e il loro impatto sul presente. Un percorso che invita il pubblico a conoscere e ricordare, attraverso il teatro, le vicende che hanno segnato il nostro passato.

Articolo. In occasione del Giorno della Memoria, la scena teatrale della provincia di Bergamo affronta Shoah, guerra e repressione come processi storici che parlano ancora al presente Nel fine settimana che circonda il Giorno della Memoria, la provincia bergamasca ospita una serie di appuntamenti teatrali che invitano a riflettere sul significato pubblico e politico del ricordare. Memoria come conservazione del passato, ma anche come pratica critica, che permette di interrogare le forme storiche e contemporanee della violenza e di riconoscerne le continuità. Ricordare serve a mettere in luce i meccanismi attraverso cui si costruiscono gerarchie, esclusioni e processi di disumanizzazione, mostrando come genocidi, deportazioni e politiche di annientamento non siano eventi isolati, ma il risultato di sistemi di potere e di narrazioni che si ripresentano nel tempo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

