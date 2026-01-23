Otto appuntamenti teatrali dedicati alla memoria

In occasione del Giorno della Memoria, la provincia di Bergamo propone otto appuntamenti teatrali dedicati alla memoria. Gli spettacoli affrontano temi come la Shoah, la guerra e la repressione, riflettendo sui momenti più drammatici della storia e il loro impatto sul presente. Un percorso che invita il pubblico a conoscere e ricordare, attraverso il teatro, le vicende che hanno segnato il nostro passato.

Nel fine settimana che circonda il Giorno della Memoria, la provincia bergamasca ospita una serie di appuntamenti teatrali che invitano a riflettere sul significato pubblico e politico del ricordare. Memoria come conservazione del passato, ma anche come pratica critica, che permette di interrogare le forme storiche e contemporanee della violenza e di riconoscerne le continuità. Ricordare serve a mettere in luce i meccanismi attraverso cui si costruiscono gerarchie, esclusioni e processi di disumanizzazione, mostrando come genocidi, deportazioni e politiche di annientamento non siano eventi isolati, ma il risultato di sistemi di potere e di narrazioni che si ripresentano nel tempo.

